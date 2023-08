Atp Kitzbuhel 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 4 agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il, glie l’didell’Atp 250 diper quanto riguarda la giornata di. Sulla terra battuta austriaca vanno in scena le semifinali, che decreteranno i due tennisti opposti nell’atto conclusivo del torneo. Si parte subito con uno scoppiettante derby argentino tra due specialisti della superficie come Etcheverry e Baez. A seguire sarà invece il turno della semifinale della parte bassa del tabellone. Di seguito, ile gliCENTER COURT Non prima delle 13.00 – (1) Etcheverry vs Baez A seguire – Djere o Cachin vs Thiem o Rinderknech SportFace.