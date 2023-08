(Di giovedì 3 agosto 2023) Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di: al Generali Opendi tennis, giocato sulla terra battuta austriaca, è avanzato in semifinale il padrone di casa Dominic, che sfiderà il serbo Laslo, mentre nell’altro confronto del penultimo atto ci sarà un derby argentino. Nella parte alta del tabellone, infatti, la testa di serie numero 1, l’argentino Tomas Martin, elimina il colombiano Daniel Elahi Galan, rimontato e battuto per 6-7 (6) 6-3 6-4, mentre l’altro argentino Sebastiansupera lo slovacco Alex Molcan con lo score di 6-4 6-3. Nella parte bassa del main draw il serbo Laslo, numero 5 del seeding, impedisce il tris agli argentini regolando Pedro Cachin, numero 3 del tabellone, per 6-4 6-2, infine ...

Tennis News Interviste Tennis Dopo il 2019 vuole ripetersi e l'occasione è sicuramente di quelle da sfruttare. Dominic Thiem è impegnato questa settimana nell'250 'di casa' a, con l'obiettivo di provare a vincere il titolo e regalare grandi soddisfazioni a se stesso e a tutto il pubblico che lo ha già sostenuto durante la gara del debutto. L'...Continuano inoltre con il tennis con, Los Cabos e Washington, Wta Praga e Washington. D i seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi .Marc - Andrea Huesler (88) incappato nella quarta eliminazione consecutiva al primo turno. Sulla terra di, dove nel 2020 aveva raggiunto le semifinali, il 27enne zurighese stato battuto 6 - 7 (5/7) 6 - 2 6 - ...

ATP Kitzbuehel 2023, risultati 3 agosto: le semifinali saranno Etcheverry-Baez e Djere-Thiem OA Sport

Si chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quanto riguarda l'ATP 250 di Kitzbuehel, in Austria, che prevede la propria conclusione al sabato in virtù della necessità di far partire alcun ...L'ex campione degli Us Open è partito molto bene nel torneo sulla terra battuta con una vittoria durissima ottenuta contro l'argentino Facundo Bagnis, regolato al termine di due tie-break (entrambi ...