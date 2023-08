Atletica | Tamberi in Germania per l' ultimo test prima dei Mondiali

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Gimbo" salta a Heilbronn e prepara l'appuntamento iridato. ROMA -deidi Budapest per Gianmarco. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in, nel meeting in piazza che ha raccolto la tradizione di Eberstadt, dove "Gimbo" h

Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza per la prima volta in Ticino di Gianmarco, che rivalegger in pedana con il rossocrociato Lo c Gasch (vicecampione del mondo indoor), l'...Roma, 1 ago. Sono passati due anni dall1 agosto 2020: Marcell Jacobs e GianmarconellOlimpo trionfando ai Giochi di Tokyo nei 100 metri e nel salto in alto. Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo unemozione ineguagliabile, un trionfo che ha ...L'Italia dell'vive la sua giornata perfetta. Lo si capisce dai primi salti di un Gianmarcoche sembra a suo agio sulla pista giapponese, una convinzione che si fa sempre più forte ...

Tamberi per la prima volta in Ticino RSI.ch Informazione

È in arrivo l’ultimo test prima dei Mondiali per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in Germania, nel meeting in piazza che ha raccolto la trad ...Il campione olimpico in carica nell'alto calcherà per la prima volta una pedana ticinese, nei 400m femminili ritorna invece Femke Bol ...