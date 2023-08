Atletica | ragazza somala la più lenta di sempre È la nipote del presidente

... inchiesta che ha fatto emergere anche come lanon fosse un'atleta e che non esisteva ... 'Ci scusiamo col popolo' 'Khadijo Aden Dahir, presidente della Federazione somala dileggera, ...Laè stata trasportata in codice rosso all'Ospedale San Paolo di Savona nel reparto di ...] In Primo Piano Savona Sport Savona, i bambini incontrano i campioni del Meeting di. Il ...Laha chiuso la sua prova all'ottavo e ultimo posto con un risultato mai visto prima, ...Barre Mohamud a ordinare l'apertura di un'inchiesta nei confronti della locale federazione di...

Atletica, ragazza somala la più lenta di sempre. È la nipote del ... ilGiornale.it

L'atleta somala chiude i 100 metri con un tempo umiliante, molto inferiore al minimo teorico previsto. Il video prima spopola sui social poi diventa un caso nel paese africano, dove molti chiedono le ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Somala corre i 100 in 21'81, è la più lenta di sempre: il governo apre un'inchiesta. VIDEO ...