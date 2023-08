Atletica | i Mondiali tornano in Italia? Roma si candida con forza | “Coe vuole riportarli nella capitale”

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’si candiderà per ospitare i2027 dileggera. L’annuncio ufficiale è stato dato da Stefano Mei, Presidente della Fidal, in occasione dell’ultimo Consiglio Federale. Il numero 1 del movimento è stato molto chiaro: “Stiamo predisponendo il bidding. L’na merita di provarci, Sebastian Coe ha spesso ribadito che sarebbe contento di“. Si tratterebbe del giusto premio alla rinascita della disciplina alle nostre latitudini, testimoniata dalle cinque medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dagli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi due anni, oltre alla notevole quantità di validi prospetti che si è manifestata con grande. La città designata è. La ...

