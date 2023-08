(Di giovedì 3 agosto 2023)tornerà indomenica 6 agosto a Heilbronn (Germania), dove andrà in scena un tradizionale meeting in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto. Il Campione Olimpico ha scelto questo evento comedi avvicinamento ai, che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il fuoriclasse marchigiano, attualmente terzo nelle listestagionali, cercherà di saggiare la propria forma fisica in vista della rassegna iridata, dove si presenterà per dare l’assalto all’unico alloro che manca alla sua gloriosa carriera. Il 31enne ha disputato tre gare nel corso di questa stagione: 2.29 agli Europei a squadre (poi ha alzato al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale), 2.12 a Stoccolma in Diamond League (sotto ...

Prima dei tanto attesi Mondiali di Budapest,Tamberi sarà impegnato in un ultimo test. L'azzurro figura infatti tra i protagonisti del meeting di Heilbronn , in Germania, dove si cimenterà nella gara di salto in alto in programma ..."Gimbo" salta a Heilbronn e prepara l'appuntamento iridato. ROMA - Ultimo test prima dei Mondiali di Budapest perTamberi. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in Germania, nel meeting in piazza che ha raccolto la tradizione di Eberstadt, dove "Gimbo" ha trovato uno ...Gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza per la prima volta in Ticino diTamberi, che rivalegger in pedana con il rossocrociato Lo c Gasch (vicecampione del mondo indoor), l'...

Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara: ultima tappa verso i Mondiali, si riparte da 2.34 OA Sport

Gianmarco Tamberi tornerà in gara domenica 6 agosto a Heilbronn (Germania), dove andrà in scena un tradizionale meeting in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto. Il Campione Olimpico ha scel ...E' in arrivo l’ultimo test prima dei Mondiali per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in Germania, nel meeting in piazza che ha raccolto la tra ...