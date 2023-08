Atletica | Coe su russi esclusi ai Mondiali | “Non saremo da parte sbagliata della storia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sebastian Coe, presidenteWorld Athletics, è tornato a parlaredecisione di escluderee bielodaidi Budapest 2023. Nella rassegna iridata in programma dal 19 al 27 agosto, gli atleti di queste nazionalità non potranno esserci neppure in modalità neutrale, senza bandiera e divisa. “L’non sarà mai dalla– ha detto a Insidethegmaes – L’anno scorso come Consiglio abbiamo espresso un giudizio che è stato pressoché unanime. Abbiamo preso quella decisione pochi giorni dopo l’invasione illegale di uno stato sovrano, lo abbiamo fatto per motivi di integrità. C’era una nazione che non poteva più competere con infrastrutture distrutte, non potevo offrire uno ...