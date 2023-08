...Nel gruppo della 4x400 femminile (e mista) le staffettiste d'argento degli Europei indoor di IstanbulMangione (Esercito) e Anna Polinari (Carabinieri), Alessandra Bonora (Bracco)...Nel gruppo della 4 400 femminile (e mista) figuranoMangione (Esercito) e Anna Polinari (Carabinieri), Alessandra Bonora (Bracco), Giancarla Trevisan (Bracco), Virginia ......svolta in maniera comunque più equilibrata e ha visto Lucy Wambui Murigi con i colori dell'... La "Mini" Giir di Mont al femminile ha visto una trionfanteGaggi: 1h54'49" e il suo sorriso ...

Atletica, Alice Muraro e Laura Pellicoro conquistano l'oro alle Universiadi! Federici ai vertici sui 200 OA Sport

Doppio trionfo per l'Italia dell'atletica alle Universiadi. Arrivano due medaglie d'oro al femminile con le vittorie di Alice Muraro nei 400 ostacoli e di Laura Pellicoro negli 800 metri a Chengdu, in ...