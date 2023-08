Atalanta | la prima di El Bilal Touré è con la 10 provvisoria sulla schiena

(Di giovedì 3 agosto 2023) Zingonia. Primo giorno: corsa leggera sul campo. Secondo giorno: lavoro in gruppo. Terzo giorno: esordio in amichevole contro la Pro Sesto. L’ufficialità è arrivata sabato, domenica giornata di riposo, poi via ai lavori. Elnon ha perso tempo, e neanche un centinaio di ore ha già vestito per lavolta la maglia nerazzurra, o meglio, bianca con inserti nerazzurri, dell’. Sulle spalle ha messo la divisa numero 10, ma si tratta di una scelta più che– sembra che l’obiettivo sia la 9, attualmente sulle spalle di Muriel – dovuta ai numeri attualmente liberi, nello specifico quello appena lasciato vuoto da Boga. Anche perché la situazione, da questo punto di vistta, è ancora più che in fermento: anche Bakker dal 4 è passato al 20. E anche Kolasinac potrebbe non tenere il ...

Esordio del nuovo centravanti El Bilal Touré, titolare per il primo tempo nell'che ha battuto 3 - 0 (1 - 0) la Pro Sesto, formazione di serie C allenata dall'ex giocatore ...di Latte Lath...Adli, invece, all'estero piace soprattutto in Francia, con il Lille infila. Si è fatto ... De Ketelaere (LaPresse) - Calciomercato.itL'ex Club Brugge è da tempo sul taccuino dell'e nelle ...su De Ketelaere - Come riportato da Alfredo Pedullà , nelle ultime ore l'di Gasperini si sarebbe mossa per il belga del Milan , in cerca di riscatto dopo unastagione in rossonero a dir poco deludente, se si guarda alle grandi aspettative che lo hanno ...

Atalanta, la prima di Touré: 3-0 convincente alla Pro Sesto. In gol Bakker La Gazzetta dello Sport

apire il mercato dell’Atalanta di quest’estate è diventata “cosa complicata” per molti tifosi nerazzurri, ma anche per tanti giornalisti compreso chi vi scrive. Quindi ci è parso giusto ragionarci sop ...Milan, Charles De Ketelaere all'Atalanta ! Accordo raggiunto fra società, manca solo il si del giocatore ! Nel corso della serata è stato raggiunto l'accordo fra Milan e Atalanta per il passaggio di C ...