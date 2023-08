Astronauta ‘mancato’ | oggi ingegnere e inventore di successo | Biagio Crescenzo a Uno Mattina Estate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 150 brevetti depositati in oltre 25 Paesi in tutto il Mondo e la costante voglia di innovare senza rinunciare ai propri sogni. È questa la storia che, CEO di CTI Foodtech, azienda salernitana leader a livello internazionale nella produzione di macchinari per la lavorazione della frutta, raccontata questadurante la trasmissione Unoin onda su Rai1., intervistato da Tiberio Timperi, ha raccontato l’origine delle idee che hanno portato l’azienda ad essere una delle aziende di riferimento del settore, con sedi in Spagna e negli Stati Uniti e un mercato globale. “L’ultimo brevetto è stato presentato lo scorso 12 luglio, in occasione della presentazione del progetto “STRATER” – ha dichiarato ...