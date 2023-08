Assalto Capitol Hill | Trump si dichiara non colpevole

(Di giovedì 3 agosto 2023) Washington, 3 ago. (Adnkronos) – Donaldsi èto nonper i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e l’del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell’ex presidente e le pene massime che questi comportano. L’ex presidente ha scelto di parlare direttamente in aula perrsi non, invece di lasciare che fossero i suoi avvocati a farlo. L’ex presidente Usa è stato quindi rilasciato con la condizione di non avere contatti con i testimoni del suo caso, se non in presenza degli avvocati. Una violazione di queste condizioni porterebbe all’emissione di ...

Donald Trump si è dichiarato non colpevole per i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e l'Hill del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell'ex presidente e le pene massime che questi comportano. L'ex ...Leggi Anche Usa, Donald Trump indagato per l'Hill - Poi gli insulti al procuratore: 'E' uno squilibrato' In particolare, Trump è stato incriminato per cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per ostacolare un ...Il tycoon arrivato in una Washington blindata: 'E' un'operazione di Biden'. Il presidente Usa: 'Non seguirò l'arresto'

Donald Trump si dichiara non colpevole per assalto al Congresso: rilasciato Adnkronos

WASHINGTON. Sono le 3,16 quando Donald Trump entra nel palazzo al 333 di Constitution Avenue sede del Tribunale distrettuale di Washington. La cupola di Capitol Hill dista poche centinaia di metri, la ...Una Washington blindata accoglie l’arrivo di Donald Trump in tribunale per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Transenne sono state piazzate sui marciapiedi di fronte alla corte federale, le ...