Assalto Capitol Hill | Trump si dichiara non colpevole

Donald Trump si è dichiarato non colpevole per i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e l'Hill del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell'ex presidente e le pene massime che questi comportano. L'ex ...Leggi Anche Usa, Donald Trump indagato per l'Hill - Poi gli insulti al procuratore: 'E' uno squilibrato' In particolare, Trump è stato incriminato per cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per ostacolare un ...Il tycoon arrivato in una Washington blindata: 'E' un'operazione di Biden'. Il presidente Usa: 'Non seguirò l'arresto'

Donald Trump in tribunale a Washington: “Giustizia strumentalizzata come mai prima” Sky Tg24

ad appena 600 metri da quella Capitol Hill presa d’assalto il 6 gennaio 2021. Sì, l’attacco di cui Trump è chiamato a rispondere, perché, secondo le tesi formulate dal team del procuratore speciale ...Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse nei suoi confronti nel quadro delle indagini sul tentativo di sovvertire il risultato delle ...