Aspi-Polizia - 5 agosto da bollino nero | al via la campagna per la sicurezza dell' esodo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 agosto 2023) L'estivo si avvicina a uno dei giorni con le peggiori previsioni per gli spostamenti degli italiani verso le località di villeggiatura: sabato 5, infatti, sarà una giornata da, soprattutto nella direzione Nord-Sud e lungo i corridoi tirrenico e adriatico. Per questo, Autostrade per l'Italia edi Stato hanno scelto il 5per avviaree attività di sensibilizzazione sullastradale, di assistenza sanitaria in collaborazione con Anpas e di informazioni sul traffico nelle principali aree di servizioa rete. Supporto per chi viaggia. In particolare, dal prossimo sabato e durante altri due weekend del mese (12-26), nelle principali aree di servizio ...