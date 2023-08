Asia | il 5 agosto opening act Gaia Gozzi a Marotta e l’11 agosto sul palco di Riccione per Deejay On Stage

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 agosto 2023)è pronta per due importanti palchi, quello del Summer Paradise Festival di(PU) sabato 5e quello diOnvenerdì 11. Sabato 52023 a(PU) in occasione del Summer Paradise Festival prima del concerto disalirà sulla giovanissima cantautrice marchigianache si esibirà in un live con i suoi brani e con cover in una sua personale versione. Venerdì 112023 a, invece, in occasione diOn, il contest di Radioche si tiene ogni tanto ...