Ascolti tv | i dati di martedì 2 agosto 2023

Nella serata di ieri, mercoledì 2, in onda su Rai Uno Tra le onde delle Hawaii porta a casa 1.918.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Signora Volpe conquista 1.257.000 spettatori con uno share del 9.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso viene visto da 1.179.000 spettatori (8.1%), mentre l'episodio in replica è visto da 951.000 spettatori (8.3%). Su Italia1 Freedom Summer raccoglie 623.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Nel secolo breve – 1948: Berlino e l'inizio della Guerra Fredda arriva a 795.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 842.000 spettatori (7.5%).