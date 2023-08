Arte e Collezionismo a Roma | il grande ritorno della mostra di antiquariato

(Di giovedì 3 agosto 2023) Life&People.it La Capitale torna protagonistasua storia millenaria all’insegna dell’. Dal 28 settembre al 2 ottobre 2023 si terrà ladi” a Palazzo Brancaccio, con il patrocinio del MinisteroCultura. L’Associazione Antiquari d’Italia torna ad organizzare uno degli appuntamenti più seguiti dal settore con l’obiettivo di attirare collezionisti studiosi e turisti nella Capitale in uno spazio di elevato prestigio artistico. Un punto di riferimento che offre un’esposizione di livello paragonabile alle mostre diantica allestite nelle maggiori capitali europee. Un’esposizione unica per scovare rarità mai viste prima. Gli eventie ...

Mostra antiquariato Arte e Collezionismo Roma Palazzo Brancaccio Life and People

