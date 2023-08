Arsenal | Arteta annuncia la tegola Gabriel Jesus | «Si è dovuto operare al ginocchio»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Mikelhato l’infortunio dell’attaccante dell’, che si èalMikel, allenatore dell’, ha parlato a margine della partita amichevole vinta contro il Monaco dell’infortunio di. PAROLE – «Purtroppo stamattina hasottoporsi a una piccola operazione. Aveva un fastidio a unche gli creava problemi, si èper porre rimedio. Dovrebbe stare fuori per qualche settimana. È un duro colpo, era in buone condizioni e lo abbiamo perso».

La partita si preannuncia epica e ricca di emozioni, con il Manchester City di Pep Guardiola che tenterà di difendere i suoi titoli, mentre l'dell'allievo Mikelcercherà di strappare ...Di certo non è scontato che Havertz riesca a inserirsi facilmente, e in tempi brevi, nei meccanismi dell', nel gioco già rodato da. Se il tecnico basco dovesse davvero insistere nell'...Commenta per primo Nicolas Pépé è l'ultima idea del Besiktas . L'esterno dell'non rientra più nei piani die, dopo un'inizio di carriera sfavillante in Ligue 1 e un interesse non concretizzatosi del Napoli , potrebbe ora andare a giocare con continuità in Turchia.

Mikel Arteta ha annunciato l’infortunio dell’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus, che si è dovuto operare al ginocchio Mikel Arteta, ...Oltre Tomiyasu, la società nerazzurra tiene d'occhio la situazione che porta a Rafael Toloi, bandiera dell'Atalanta. Il difensore italo-brasiliano è uno dei preferiti di Inzaghi ma la sua volontà ...