Araimo Warner Bros Discovery | «Fazio avrà un impatto immediato sugli ascolti Vogliamo crescere con investimenti ambiziosi Acquistare Mediaset? Se ci fossero opportunità | le analizzeremo»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Alessandro(foto US) “schermi di casa l’ascolto è fatto ancora al 90% dai canali tradizionali: è lì quindi chenel medio termine”. A parlare è Alessandro, general manager di, che spiega così la scelta di puntare su Fabio, che dal 15 ottobre arricchirà il palinsesto del Nove con Che Tempo Che Fa. L’obiettivo – afferma – è “conquistare quote di mercato” e per riuscirci “occorre prendere decisioni coraggiose“ come l’investimento sul conduttore ligure. “L’investimento su un fuoriclasse comeauspicabilmente un...