Anzio | molotov contro il “Bodeguida” | piromani incastrati dalle telecamere

(Di giovedì 3 agosto 2023)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, nell’ambito delle indagini riguardanti l’incendio al “Bodeguita” avvenuto il 22 giugno scorso, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati dei reati di incendio doloso in concorso, violazione dei sigilli, fabbricazione e detenzione di ordigno incendiario, nonché esplosione di ordigni. Si tratta di un 39enne, originario dei castelli romani e una coppia, un 34enne e una 30enne, residenti ad Aprilia. I militari, in particolare, analizzando e confrontando i filmati di diversi sistemi di videosorveglianza, sono riusciti dapprima a risalire all’autovettura utilizzata dalla coppia lo scorso 22 giugno e, successivamente, a sequestrare indumenti compatibili con quelli utilizzati ...