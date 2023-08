Antonella Zedda FdI | Mi chiami senatore | non senatrice | Centinaio | Chiamatevi come volete - VIDEO

(Di giovedì 3 agosto 2023) Discussione in aula al Senato dovedi FdI ha chiesto di essere chiamata "" e non "",aveva fatto il vice presidente del Senato Gian Marcomentre le dava la parola: "D'ora in poi mi potrebbe chiamaree non? Dopotutto ho controllato, l

