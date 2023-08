Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 3 agosto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Fekeli è vittima di un agguato per mano di due uomini armati, ma Fikret lo salva coraggiosamente e si mette all’inseguimento dei due malviventi, di cui però è complice. Demir convoca una conferenza stampa nella villa per rivelare a tutta la città che Adnan è il figlio biologico di ...

...2 Agosto 2023 Un posto al sole2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorellemercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023Amara......2 Agosto 2023 Un posto al sole2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorellemercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023Amara......2 Agosto 2023 Un posto al sole2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorellemercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023Amara...

Terra Amara Anticipazioni 3 agosto 2023: Fekeli vittima di un agguato organizzato da Fikret! ComingSoon.it

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di oggi della soap turca, come al solito in onda su Canale5. Ecco cosa succederà questo pomeriggio per i protagonis ...Ci sono grandi novità in serbo per tutti gli appassionati di Terra Amara, la popolare soap opera turca che sta spopolando dall’anno scorso su Canale 5, e conta già molti fan e gruppi social dedicati.