Anticipazioni My Home My Destiny | spiazzante confessione di Mehdi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Medhi Karaca odia mentire e per questo motivo nei prossimi episodi di MyMydeciderà di rivelare una verità a dir poco sconvolgente a sua moglie Zeynep. L'uomo, infatti, le confesserà di avere avuto una breve relazione con Benal. La notizia manderà in crisi la Goksu per un motivo preciso. MyMy, spoiler: Benal decide di lasciare la città La vicenda in questione sarà legata alla gravidanza di Benal che aspetta un figlio proprio da. Ad un certo punto, la donna sembrerà rassegnarsi all'idea che tra lei e l'uomo non potrà mai esserci nulla e così deciderà di lasciare la città. Comunque sia non andrà molto lontana, in quanto accetterà una proposta di Zeynep ed andrà a vivere in una casa di proprietà di Nermin, la madre adottiva della giovane.non saprà ...

MyMy Destiny: Zeynep accompagna Benal ad abortire Benal è incinta ma dopo aver scoperto che Mehdi ha deciso di fare sul serio con sua moglie , adottando persino Kibrit , ha preso ...MyMy Destiny: riassunto della puntata del 3 agosto A casa Karaca sono tutti in attesa di ...del 4 agosto: Ekrem ha una doppia vita! Mehdi ha scoperto che è stato Ekrem a fare la ...MyMy Destiny: Ledell'episodio di oggi 3 agosto 2023 Nella puntata di MyMy Destiny di oggi - 3 agosto 2023 - Zeynep e Mehdi attenderanno l'arrivo di Kibrit . La ...

My Home My Destiny, anticipazioni e trame dal 31 Luglio al 4 Agosto Napolike.it

News e anticipazioni Leila | Agosto 3, 2023 My Home My Destiny Tutte le principali anticipazioni sulla puntata di My Home My Destiny del 4 agosto Venerdì 4 agosto 2023 su Canale 5 va in onda la prima ...Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 4 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. My Home My Destiny torna domani, venerdì 4 agosto 2023, alle 15:45 su ...