Anghiari | uomo di 73 anni trovato morto nella sua auto

I vigili del fuoco aretini sono intervenuti con una squadra di Sansepolcro, elicottero Drago e sommozzatori provenienti da Firenze, in località Vaio comune diper trovare l'. Le ricerche ...L'si era recato ieri nella zona per pescare insieme ad altri amici. Il tuffo nel laghetto artificiale intorno alle 10,30. Poi non era più riemerso... ad, e non è più riemerso. Il corpo dell', un 45enne (I. D. B le sue inizilai) di origini romene, è stato ritrovato solo questa notte (17 luglio), dopo quasi 15 ore di ricerche. L', ...

Ritrovato nella notte il corpo senza vita del disperso nel laghetto di ... LA NAZIONE

Ilie Daniel Botos, 45enne imprenditore residente a Palazzo del Pero, è morto domenica scorsa annegato in uno dei laghi della golena del Tevere. La salma sarà riconsegnata alla famiglia per la sepoltur ...