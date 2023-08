Andrea Tornielli | “Non possiamo non continuare a pregare e sperare per una soluzione negoziale del conflitto russo-ucraino”

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 3 agosto 2023) Da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, Papa Francesco è tra i pochi – se non l’unico – capi di stato che stanno affrontando taleoltre le odierne polarizzazioni “manichee”, le quali oscillano tra un “falconismo più rapace” e un “pacifismo utopistico”. «È in corso una guerra e credo sia un errore pensare che sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi. Ed è un errore anche pensare che questa è una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una guerra mondiale. Qui la vittima di questoè l’Ucraina. Io intendo ragionare sul perché questa guerra non sia stata evitata. E la guerra è come un matrimonio, in un certo senso. Per capire, bisogna indagare la dinamica che ha sviluppato il. Ci sono fattori internazionali che hanno contribuito a provocare la guerra. Ho già ricordato che un ...