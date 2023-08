Andrea Purgatori | risultati autopsia evidenziano metastasi in tutto il corpo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il tumore si era ormai diffuso. Secondo l’svolta il 26 luglio,aveva “svariate” inil, e questo lo aveva segnato in modo irreparabile. Iautoptici hanno una rilevanza giuridica sulle possibili imputazioni di responsabilità dei medici che lo hanno curato poiché - come riporta La Repubblica - la ridotta aspettativa di vita farebbe venire meno il nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso. Il richiamo è al codice penale che stabilisce che debba sussistere la responsabilità dell’operato solo di fronte a una condotta in grado di nuocere al paziente.