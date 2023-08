Andrea | morto a 6 anni in vacanza a Sharm | fu gastroenterite curata male dai medici egiziani

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nessun avvelenamento, èper unadaiMirabile, il bimbo palermitano di 6decedeuto l’este scorsa ael Sheikh mentre era incon i genitori in un resort di lusso. La patologia non sarebbe stata affrontata con tempestività e in modo efficace dal medico dell’ambulatorio che, dopo i primi sintomi, visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Solo un giorno dopo essere stato visitato, quando ormai le sue condizioni, erano compromesse,venne ricoverato. Lo stato di disidratazione, dovuto alla forte dissenteria che l’aveva colpito era, però, ormai troppo grave. LEGGI ...

