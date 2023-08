Andrea | morto a 6 anni a Sharm | si poteva salvare I medici | ' Gastroenterite curata male'

(Di giovedì 3 agosto 2023) ... "spazza via una delle prime ipotesi fatte dopo il decesso e che vedeva la causa della morte in un avvelenamento da contatto con sostanze tossiche." su Tg. La7.it - Il piccolo ...

Il piccoloMirabile ,ad appena 6 anni mentre era in vacanza con i genitori in un resort a Sharm el Sheikh , poteva essere salvato. E' questa la conclusione a cui sono arrivati prima i medici ...Sarebbeper una gastroenterite virale o batterica di origine ignotaMirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un ...Avvelenamento da contatto: cosa è e perché ha ucciso

Bimbo morto a Sharm, i consulenti del pm: Per Andrea cure inadeguate, aveva una gastroenterite Fanpage.it

Il piccolo Andrea Mirabile, morto ad appena 6 anni mentre era in vacanza con i genitori in un resort a Sharm el Sheikh, poteva essere salvato.Ora potrebbe esserci finalmente una prima risposta alla richiesta di verità della famiglia che vide morire il figlio a Sharm ...