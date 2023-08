Anche Mbappé elogia Buffon | “Un onore incrociare la tua leggendaria carriera”

La situazione di Kylianrischia di cambiare completamente la stagione del PSG e forse di minarlain chiave futura. Il club parigino ha provato a rispondere con "le cattive" alla volontà ...In Francia 'Le Parisien' sottolineacome Luis Campos sia stato messo in discussione. Sarebbe stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Luis Enrique che si direbbe pronto a ...... con la crisie il possibile addio di Campos . Il suo vice vuole lasciare: si chiede se non sia il caso di seguirlo. E' stato accostatoal Napoli per il post Spalletti . CalcioNapoli24.

Francia, arrestati altri 157 manifestanti, muore un pompiere di 24 anni La Gazzetta dello Sport