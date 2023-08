Anche i monopattini elettrici dovranno essere assicurati | il governo cambia le regole per l’RC auto

(Di giovedì 3 agosto 2023). Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC. Così il provvedimento apporta alcune modifiche al Codice della strada e a quello delle assicurazioni private, nello specifico definendo i casi nei quali sussiste l’obbligo di coperturava. Per garantire una maggiore trasparenza, viene rafforzato lo strumento del cosiddetto ‘preventivatore’ che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell’IVASS e del ...

