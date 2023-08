Amichevoli estive | Aston Villa-Lazio | orario | dove vederla in tv

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Amichevole estiva per la, che stasera affronterà l'. La squadra di Maurizio Sarri si batterà al Poundland Bescot Stadium di Walsall contro i vincitori della Conference League: il match è fissato per le 20.30 (ora italiana). La partita non sarà trasmessa in tv, ma sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della(al costo di 5 euro) o in differita a partire dalle 23.00 solo per gli abbonati sul canale 233 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Che l'Atletico Madrid stia comunque continuando ad utilizzarlo da titolare nelle ultimeanche. Che Simeone continui a parlare del suo futuro come dipendente dalle sue scelte pure. E ...Tris bianconero a Orlando con le reti di Kean, Weah e Vlahovic La Juventus batte il Real Madrid per 3 - 1 a Orlando nell'ultima dellenegli Stati Uniti . I bianconeri vanno in gol all'1' con Kean e raddoppiano al 20' con Weah. Il Real Madrid accorcia le distanze al 39' con Vinicius. Nel finale, in pieno recupero, ...

Non ha dubbi Matteo Darmian, il terzino dell’Inter suona la carica e spiega perché con i nuovi arrivati i nerazzurri possono sognare ...Mancano pochi giorni al raduno del Mazzola per l’inizio della preparazione estiva. I ragazzi di mister Stefano Argilli ... Ufficiali i primi impegni amichevoli per Corsi (nella foto) e compagni: il 12 ...