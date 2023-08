Amichevoli calcio oggi 3 agosto | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ci sarà solamente la Juventus in campo, tra lediA, in questo giovedì 3. La pre-stagione delledel massimo campionato italiano diprosegue a vele spiegate ma, come detto, vedremo solamente i bianconeri in campo in questa giornata. Tra le altre cose, davvero nel cuore della notte. Si chiude, infatti, la tournèe americana dei bianconeri che saranno impegnati nel loro secondo appuntamento negli Stati Uniti per un test di altissimo livello. Alle ore 01.30 italiane (le ore 19.30 locali) la squadra di mister Max Allegri giocherà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La super-sfida si disputerà al Camping World Stadium di Orlando e rappresenterà l’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour 2023 per la Juventus. Dopo la cancellazione dell’amichevole inaugurale contro ...