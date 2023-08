(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Lisa Su, presidente e CEO di AMD, ha presentato i piani per espandere la presenza dell’azienda nel mercato cinese, puntando a fornire GPU AI completamente conformi alle normative degli Stati Uniti. Questa mossa strategica permetterà ad AMD di evitare le sanzioni imposte dal governo USA, sostituendo i chip ad alta velocità nelle loro GPU. Durante una recente conferenza sugli utili, Lisa Su ha sottolineato l’importanza del mercato cinese per AMD e ha evidenziato la grande opportunità di sviluppare prodotti basati su intelligenza artificiale per i clienti di questa regione. La società si è posta come obiettivo quello di essere pienamente conforme ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, dimostrando la sua volontà di mantenere relazioni commerciali sostenibili. L’in, tuttavia, si è rivelata una sfida a causa delle ...

AMD: espansione in Cina nel settore IA, ma secondo le regole USA Adnkronos

