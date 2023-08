Amazzonia | con Lula la deforestazione si è ridotta del 60% rispetto alla presidenza Bolsonaro

L'8 e 9 agosto si tiene a Belem un vertice sull'volto a rafforzare la cooperazione regionalela partecipazione dei nove Paesi della foresta pluviale: Brasile, Colombia, Bolivia, Perù, ...'Le leggi sul Fisco riscritte dai commercialisti' e 'Vita da biologa in' sono i due pezzi richiamati in spalla. Al centro, foto notiziaTrump e Biden alla sfida per una 'Casa grigia'. ...Invece chi vive innon l'ha mai perso. Vivere in contattola natura fa sentire costantemente vulnerabili, dipendenti e si tende naturalmente a portare rispetto per chi è più grande, ...

La deforestazione nell'Amazzonia in Brasile si è ridotta di almeno il 60% a luglio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.America latina (ExtraTerrestre) Grazie alle lotte di molte associazioni peruviane, è stato respinto un progetto di legge che avrebbe minacciato l’esistenza di sette riserve indigene. Di Michele D'Amic ...