Altro che opa di Renzi su Forza Italia | a Firenze il consigliere regionale Sguanci lascia Italia Viva e passa con i forzisti

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un balzo verso il centrodestra che fa sbilanciare il centrosinistra. Maurizio Sguanci,e presidente del Quartiere 1 di, eletto tra le fila del Pd nel 2019, ha lasciatoperre tra le fila. Ad annunciarlo è lo stesso partito forzista, che in un tweet comunica: «Benvenuto inalMaurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buongoverno, per la crescita ed il lavoro». Sguanci ha spiegato che la scelta dire a«non è stata una ...

E per chi non lo sapesse, sottolineiamol'elenco delle migliori 5 spa del mondo è basato sui ... Tra l', una di queste è prima in classifica. Classifica migliori Spa del mondo nel 2023 secondo ...Una indubbia versatilità ed elasticità di utilizzo li caratterizza: in sostanza i buoni pastonon sonoticket di pagamento ,permettono ai dipendentine sono in possesso di pagare ......Quindi a priori non si può calcolare la convenienza del rendimento di uno rispetto all', ... fino a un importo massimo di 5.164,57 euro annui e di una tassazione agevolata alla riscossione,va ...

Altro che soft, quello in arrivo nelle economie è un long landing, la stagnazione - MilanoFinanza News Milano Finanza

Francesco ha voluto incoraggiare i ragazzi invitandoli a non aver paura ma ad affrontare le varie situazioni che incontreranno in modo costruttivo. "Occorre ...Il Milan non si ferma sul calciomercato: il Fenerbahce spinge forte per Krunic, e Pioli valuta due centrocampisti del Bologna e uno dello Strasburgo ...