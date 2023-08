Allungo la mano | ma | le strazianti parole di Marta Fascina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Scriveva la poetessa americana: «A un cuore in pezzi nessuno si avvicini, senza l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto». Allorase ne sta per conto suo. In solitudine con il proprio dolore. Nessuno può capire. Certo, i figli. Ma chi è stato al fianco di Silvio Berlusconi, giorno e notte, senza tregua, negli ultimi mesi, chi? Lei, appunto. E se gli altri vanno avanti, se la politica metabolizza il lutto per il leader, se le aziende continuano a fatturare anche senza il fondatore, se il mondo continua a girare anche dopo il Cavaliere,no. È rimasta ferma al 12 giugno. Immobile. Raccontano sia ancora ad Arcore. Immersa, assediata, dai ricordi del quasi-marito. A un certo punto dovrà andare. Perché Villa San Martino è parte dei beni immobiliari lasciati in eredità ai figli. Che prima o poi prenderanno le ...