Alloggi Capodimonte | domani la consegna delle chiavi | “Un nuovo inizio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno tanto atteso è arrivato, il 4 agosto 2023 dopo tanto lavoro avverrà ladegliin contradaai legittimi assegnatari. Il segretario territoriale Sicet Cisl IrpiniaSannio, Stefano Iovini, augura a tutte le famiglie coinvolte “undella loro vita grazie alla riconosciuta dignità del loro diritto di abitazione. Un grande ringraziamento – si legge in una nota – lo si rivolge all’Acer di Benevento e al Sindaco Clemente Mastella, e un particolare riconoscimento va dato all’assessore Molly Chiusolo che in un periodo personale della sua vita, quello della gravidanza, è stata sempre in prima linea e ha fatto di tutto per raggiungere questo storico traguardo, e in stretta collaborazione con il sottoscritto e l’associazione Sicet Cisl ...