Allerta meteo per il ciclone Circe mentre parte l'esodo e si contano i danni. Decine di milioni in Veneto e Lombardia

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il caldo ha le ore contate. Nelle prossime ore si abbatterà sull’Italia il, una massa d’aria fredda proveniente dall’Atlantico che spazzerà via l’afa percorrendo la Penisola da Nord a Sud. Un fenomeno fuori stagione che arriva in concomitanza con quella che dovrebbe essere la fase più calda e stabile dell’estate, che coincide per molti condalle città e l’inizio delle vacanze. L’incursione sarà breve, ma sufficiente a far scendere le temperature anche di 10 gradi, portandole al di sotto della media del periodo. Sono previsti forti temporali a macchia di leopardo e non è escluso che non si possano verificare fenomenirologici estremi come quelli che si sono sviluppati a luglio sul Nord Italia, con forti venti e gradine fuori misura che hanno colpito la, il ...