Allerta maltempo da Nord a Sud con violenti temporali | l’avviso degli esperti meteo

(Di giovedì 3 agosto 2023)annunciata nelle prossime ore con fortiche dovrebbero abbattersi daa Sud della Penisola. Il Ciclone Circe è pronto a diventare il protagonista con raffiche di vento e grandine.daa Sud conIl mese di agosto porta con sé non solo il caldo ma in particolare il cattivo tempo a causa del Ciclone Circe che si abbatte daa Sud dell’Italia., grandine e forte vento sono previsti in diverse zone della Penisola. Si parte con le regioni dele poi nella giornata di 4 agosto sono previsti rovesci di forte intensità nelle regioni centro-settentrionali. Il quadrorologico e delle ...

Leggi anche Ciclone Circe sull'Italia, da oggi: il meteo Ciclone Circe in arrivo, effetti sul caldo: venerdì bollino verde in 18 città A causa di Circe, che per le prossime ore fa ...meteoestatemeteo perturbazioneSarà un venerdì 4 agosto all'insegna del. E' stata infatti diramata nella tarda mattinata odierna l'meteo gialla nei settori dal ponente al centro e in tutto l'interno nei bacini medio e piccoli, dalle ore 10 alle ore 17, a ...

Allerta meteo per il ciclone Circe mentre parte l'esodo e si contano i danni. Decine di milioni in Veneto e Lombardia Open

I meteorologi non escludono che potrebbero verificarsi "eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti" ...Nelle prossime ore i venti intensificheranno da sudovest e, soprattutto in serata, potranno svilupparsi locali rovesci e temporali in rapido movimento verso ...