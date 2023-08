è soddisfatto del lavoro svolto dalla Juventus nel corso della tournée estiva , conclusasi con la vittoria sul Real Madrid con il risultato di 3 - 1. Il cruccio del tecnico resta la mancata ...E che il feeling connon sia lo stesso, per esempio, vissuto ai tempi di Pirlo sulla ... RAMADANI DIFENDE CHIESA ECONTRO TUTTI RINNOVO NON ORA - Aspetti che hanno portato la Juve a fare ...Iling che, lanciato dain autunno in campionato e in Champions , ha impressionato per i ... peraltro con ruoli completamente diversi, tanto per continuare con quel 3 - 5.2 del cavolo",Il ...

Allegri tuona dopo la Champions svanita: "La Juve ne aveva il diritto" Corriere dello Sport