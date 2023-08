All’aeroporto di Catania è stato aperto un nuovo terminal provvisorio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ma a più di due settimane dall'incendio ci sono ancora molti disagi, e non è chiaro quando si tornerà a pieno regime

Da oggi, dunque, i passeggeri trasportati da e per... è stato aumentato il numero dei facilitatori presenti inper ... tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato'ottenimento ...... è tornato a chiedere la riapertura del Terminal A dell'die ha sottolineato l'urgenza dell'avvio delle opere strategiche per lo scalo attese da 11 anni, in due lettere'Enac e ...di, interessato dall'incendio nella notte dello scorso 16 luglio, che ne ha limitato fortemente l'attività, a partire dalla mattinata di giovedì 3 agosto sarà operativo il nuovo ...