Alla Camera rispunta la patrimoniale sopra i 500mila euro E il governo si impegna a valutarne l’opportunità

(Di giovedì 3 agosto 2023)è passato un ordine del giorno presentato da Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) cheila valutaredi introdurre una “next generation tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila”. Il testo ha ottenuto il parere favorevole delche ne ha chiesto una riformulazione e dunque è stato adottato dall’Aula di Montecitorio senza essere messo ai voti. I fondi – si legge – servono “per reperire risorse per combattere la dispersione scolastica”. Il prelievo si applicherebbe ai patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all’estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei ...

... voi oggi, voltate le spalle a quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che hanno salari da fame con paghe da quattro euro all'ora", le parole di Elly Schlein. / WebTvDopo le affermazioni di Piero Fassino, la questione degli stipendi dei parlamentari torna centro del dibattito. Il 2 agosto il deputato del Pd ha sventolatola sua busta paga, sostenendo che i 4.718 che percepisce sono una "buona indennità", ma "non sono degli stipendi d'oro". Ma le cifre sono le stesse per tuttiCredo di essere in candid. Appena messo piede in Italia, Il primo treno dal Brennero a Roma ... Iscrivitinewsletter - - > - -

Vitalizi d’oro, Fratelli d’Italia prova a evitare il super assegno alla Camera: “Non si… Il Fatto Quotidiano

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "È davvero una buona cosa che la legge sul cosiddetto oblio oncologico abbia superato il vaglio della Camera dei deputati. Si tratta di una legge di civiltà, rispettosa dell ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La legge per il diritto all'oblio oncologico è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese. La malattia non è una colpa, come ha ribadito tante volte Maria Elena Bo ...