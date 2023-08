Alla Camera resta il taglio ai vitalizi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nulla da fare: il blitz della casta per ripristinare itout-court (esattamente come già fatto al Senato) è fallito ieridei Deputati. Un risultato importante e per nulla scontato. E che molto probabilmente avrebbe creato un’ulteriore spaccatura tra palazzo e piazza (per dirla con Guicciardini), specie dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza per le fasce meno ingenti della popolazione. Uno smacco, se fossero stati ripristinati i, che difficilmente si sarebbe potuto tollerare. Montecitorio non segue l’esempio di Palazzo Madama. Dove invece id’oro sono stati ripristinati Tutto ruota attorno a un ordine del giorno di Fratelli d’Italia al bilancio dellaper mantenere ildeia Montecitorio ...

... al contrario, come ho avuto modo di dire ieri al question time della, soffia cercando di ... Iscrivitinewsletter - - > - -Così il question timecon la ministra del Lavoro Marina Calderone si trasforma in uno show a chi la spara più grossa. Conte rimane fedele al registro apocalittico della "bomba sociale", ...Piero Fassino mostra il cedolino in Aula: 'L'indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dallaè di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità , ma non è certamente uno stipendio d'oro'. L'ex ...

Vitalizi, via libera alla Camera alla proposta FdI: resta la stretta Il Tempo

Nulla da fare: il blitz della casta per ripristinare i vitalizi tout-court (esattamente come già fatto al Senato) è fallito ieri alla Camera dei Deputati. Un risultato importante e per nulla scontato.Piero Fassino mostra il cedolino in Aula alla Camera: “L’indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera è di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è ...