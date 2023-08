Ale di Temptation Island gravemente insultata | “Vorrei sputarti in faccia…” Lei replica FOTO

Island,, l'ex fidanzata di Federico, torna sui social mostrandosi molto diversa Non sappiamo se la giovane triestina abbia utilizzato i filtri del social network o si sia sottoposta a ...Stesso discorso vale per Vittoria e Daniele,e Federico, Francesca e Manuel. Una scelta quella ... eppure ha un certo significato per il pubblico diIsland , che ha apprezzato e ...Ligotti il prima e il dopoIsland 2023: come è cambiata la fidanzata di ...

Temptation Island, com'è cambiata Ale dopo il reality Novella 2000

Ale di Temptation Island oggi sembra un'altra, sui social è spuntata una foto dell'ex fidanzata di Federico che si sarebbe ritoccata ...L'ex fidanzata di Federico, Alessia Ligotti, appare irriconoscibile a distanza di due mesi dalla fine della sua avventura a Tempation Island.