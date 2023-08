Aldair promuove Marcos Leonardo | «Somiglia a Careca e vede la porta molto bene»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023), ex difensore della Roma soprannominato anche Pluto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di, ex difensore della Roma soprannominato anche Pluto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di. Le sue dichiarazioni: «Un giocatore che si muovela. Asanche se ha ancora ampi margini di miglioramento. Mourinho può essere fondamentale per la sua crescita anche in Italia».