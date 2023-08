Albano demolisce la Lucarelli dopo le accuse a suo carico | volano paroloni | “Prima di parlare informati”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 3 agosto 2023) Alcuni giorni fa Selvaggiaha utilizzato il suo profilo Facebook per portare luce sul caso della leccese Elisa Barone, mamma di una ragazzina di 15 anni di nome Giorgia, affetta da una rarissima malattia e in cura al Children Hospital di Pittsburgh. La donna, insieme a Giorgia e al figlio 18enne, è in America da circa 8 anni. In questo periodo, la L'articolo proviene da KontroKultura.