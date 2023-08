Al via la 19ª edizione del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 3 agosto 2023)da camera, colonne sonore e brani di lirica negli undici concerti in programma dall’8 al 31 agosto Una lunga storia die di emozioni per ildididel Lago, giunto alla 19ª. Questa mattina la presentazione ufficiale nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, sala che ospiterà dieci degli undici concerti in programma.Poi, come di consueto la sera del 29 agosto ilsi sposta al centro socioriabilitativo e educativo di Villa Nazarena a Pozzuolo Umbro:.Sono intervenuti il sindaco didel Lago Matteo Burico, la direttrice artistica Marzia Crispolti Zacchia, il maestro Stefano Ragni che sarà protagonista del primo concerto l’8 agosto e Alessia ...