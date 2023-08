Ai promossa in screening seno | è brava come 2 radiologi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – L'intelligenza artificiale è 'duea leggere una mammografia e a capire se merita approfondimenti; non rischia più di 4 occhi umani di vedere una lesione sospetta laddove non c'è, e riesce quasi a dimezzare il carico di lavoro degli specialisti in carne e ossa. A promuovere l'Ai per il contributo che può dare allodel cancro alsono i risultati preliminari del primo studio che ha messo direttamente a confronto le performance dell'intelligenza artificiale di fronte a un esame mammografico con la lettura standard fatta da una coppia di. Dati positivi pubblicati su 'The Lancet Oncology', che tuttavia non bastano a concludere se l'impiego dell'Ai nellomammario è giustificato o meno. Per dirlo, la ...