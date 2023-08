Agriturismi | a luglio in Toscana calo di presenze del 30%

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Neglitoscani aabbiamo registrato undidi circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”. A raccontare l’estate 2023 neglitoscani sono Fabiola Materozzi di Confagricolturae Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist. “Undellein media del 30% asulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese – dice Materozzi – In altre zone della regione in aumento i turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo amassicce a Ferragosto ed a settembre, ...