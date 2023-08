Agli Us Open l’esordio nel tennis della VRT (VAR)

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nel 2006 "Hawk Eye" è stato salutato come lo strumento in grado di evitare contestazioni e di tranquillizzare i giocatori sulle chiamate dubbie. Diciassette anni dopo tocca alla VRT, la Video Review ...

... acronimo di Video Assistant Referee), che farà il suo ingresso ufficiale nel tennis - era già stata testa durante le Next Gen ATP Finals ed in ATP Cup - in occasione dei prossimi Us(28 agosto -...Notte Viola Sabato 5 agosto, con un po' d'anticipo rispettoanni scorsi, la notte torna a ... Il divertimento prosegue poi in Via Capole con la discotecaair, che chiude in bellezza la serata. ...... quella intorno al monumento di Carlo Guzzi e via Parodi dove peraltro sarà nel vivoHouse ... Rispettoeventi, elencarli tutti porterebbe con sé il rischio di dimenticarsene qualcuno: da ...

Tennis, il Var agli US Open: l’America aggiunge un occhio hi-tech la Repubblica

Nel 2006 “Hawk Eye” è stato salutato come lo strumento in grado di evitare contestazioni e di tranquillizzare i giocatori sulle chiamate ...L’italiano, prima degli US Open, parteciperà solo ai tornei di Toronto e Cincinnati con l’obiettivo di raggiungere Flushing Meadows al massimo delle sue potenzialità. Paolo Bertolucci crede che Sinner ...