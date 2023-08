Agli under 18 consentite solo due ore di smartphone al giorno

... regolatore cibernetico della vita cinese, ha pubblicato la proposta di limitare a sole 2 ore l'accessosmartphone se si ha meno di 18 anni. Le regole imporrebbero a questi modelli di cellulare ...... approvata nell'assestamento di bilancio, di destinare 10 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale gratuito19. Finora, infatti, questa possibilità è riservata soltanto ...I giallorossi guidati da Rocco hanno dato il viaallenamenti, con il Benevento che parteciperà ... Gli allenamenti dell'17 inizieranno il prossimo 8 agosto, mentre le16 e 15 ...

Roma, mezzi pubblici gratuiti agli under 19: “Si punta sui giovani per ... Eco dalle Città

MOUNTAIN BIKE. Giovedì 3 agosto il 14enne di Cenate Sotto ha vinto il titolo con la Lombardia B agli Europei Under 17 e Under 15 a Barga, in Toscana: decisivo il suo sprint nell’ultima frazione ...L'Assemblea Capitolina ha approvato nell'assestamento di bilancio la proposta di rendere gratuiti i mezzi pubblici per gli under 19 ...